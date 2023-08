Muore a 35 anni sotto l’ombrellone in vacanza con i figli a Rimini

Rimini, 23 agosto 2023 – Ad appena trentacinque anni, ieri mattina intorno alle 9.50, un turista romeno è stato stroncato da un malore sulla spiaggia di Rimini, mentre si trovava sotto all’ombrellone per una giornata di relax al bagno 112 di Rivazzurra.

Una tragedia avvenuta in Riviera, proprio dove il 35enne rumeno si trovava da lunedì, arrivato qui per trascorrere una vacanza insieme alla moglie e ai figli piccoli. Con loro infatti il romeno si trovava in spiaggia poco prima delle 10, quando la compagna insieme ai bambini si è diretta – secondo le ricostruzioni della tragedia – verso il bar dello stabilimento, lasciando in quel momento il 35enne da solo a riposare sotto l’ombrellone.

Ma è stato proprio mentre la donna si trovava a prendere un caffè che il 35enne si è sentito male. Secondo le testimonianze raccolte dai militari della Capitaneria di Porto, intervenuti per i rilievi, l’uomo avrebbe iniziato a tossire ed emettere gemiti e rantoli. Segnali di un malessere che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei vicini di ombrellone, che hanno quindi successivamente richiesto l’intervento e l’aiuto del bagnino di salvataggio. Il marinaio ha praticato sul posto le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il giovane turista si è rivelato presto tutto inutile. L’uomo sarebbe infatti stato colto da un infarto fulminante mentre era disteso sul lettino, che non ha lasciato lui alcuna via di scampo.

Immediatamente dopo la tragedia in riva al mare, il corpo senza vita del rumeno di 35 anni è stato circondato con alcuni ombrelloni per non urtare la sensibilità degli altri bagnanti lì presenti, mentre i militari della Capitaneria di Porto intervenuti si sono occupati di determinare la dinamica di quanto accaduto. Per l’acclarata causa naturale del decesso la Procura di Rimini , informata dell’accaduto, non sembrerebbe propensa a disporre alcuna autopsia sul cadavere del 35enne rimasto senza vita.

Si consuma così un’altra tragedia sulla spiaggia di Rimini, con un giovanissimo turista che è scomparso quasi sotto gli occhi di moglie e figli. Da determinare se come è stato ipotizzato, il malore fatale che lo ha colto sia stato se non altro favorito dalle altissime temperature che si stanno registrando di nuovo in Riviera, con i prossimi giorni che terranno l’attenzione sanitaria altissima per un termometro che arriverà a toccare anche i 38 gradi nelle ore più calde.