Muore davanti alla tv, la Procura apre un’inchiesta. Aveva dolori al petto ma per i medici non era nulla di grave

"Voglio giustizia per mio figlio, forse Milan si poteva salvare". Nada è la madre di Milan Vujkovic, 34 anni, marinaio di salvataggio, che ha accusato il malore fatale il 6 novembre 2024 a casa di amici, a Bellaria, mentre guardava insieme a loro la partita di Champions tra Real Madrid e Milan. Milan, pochi giorni prima di morire, si era recato più volte in ospedale a causa dei dolori che accusava al petto e ora la Procura di Rimini ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Milan si era sentito male la prima volta il 25 ottobre. Era andato al pronto soccorso ed era stato ricoverato, poiché gli era stato riscontrato un danno miocardico. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, nuovo malore ma, questa volta, nessun ricovero. Anche il medico di base non aveva valutato come grave la situazione. Due giorni dopo, la tragedia.