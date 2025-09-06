Muore dopo l’operazione. La famiglia fa causa. Chiesto maxi risarcimento

Era morta nel luglio del 2022, a seguito di complicazioni che sarebbero insorte durante un periodo di riabilitazione post-operatoria. I familiari della vittima, una donna di Rimini all’epoca dei fatti 65enne, assistiti dall’avvocato Maria Luisa Trippitelli, hanno citato in giudizio la struttura sanitaria privata che ha avuto in carico la paziente per alcune settimane, e la relativa compagnia di assicurazione, chiedendo un risarcimento milionario.

La vicenda inizia nella primavera di tre anni fa. L’intervento a cui era stata sottoposta la donna all’ospedale di Cesena per la rimozione di un piccolo tumore era perfettamente riuscito, ma durante la degenza in una struttura riabilitativa privata della provincia la paziente - stando alla ricostruzione - avrebbe iniziato a manifestare gravi emorragie interne. Secondo la ricostruzione dei consulenti nominati dal tribunale, nei giorni precedenti al decesso non sarebbero stati effettuati adeguati interventi medici nonostante i sintomi.

La donna venne trasferita d’urgenza il 4 luglio 2022 all’ospedale di Rimini, dove fu sottoposta a un tentativo di intervento chirurgico per fermare le perdite di sangue. Le condizioni, però, erano ormai compromesse: il decesso sopraggiunse tre giorni dopo, il 7 luglio. I familiari, assistiti dal legale di fiducia, hanno richiesto le cartelle cliniche e avviato un accertamento tecnico preventivo in sede civile. La perizia, affidata a due medici legali, ha escluso responsabilità degli ospedali di Cesena e Rimini, attribuendo invece il nesso causale alla gestione della struttura riabilitativa.

In particolare, i consulenti hanno evidenziato la mancanza di adeguati monitoraggi e di risposte alla progressiva emorragia interna. "Appare evidente – si legge in un estratto della consulenza – che si fosse concretizzata una non adeguata prestazione professionale da parte dei sanitari" della struttura privata. "Il combinato disposto tra l’inadeguata gestione della terapia con eparina, la mancata vigilanza della paziente ed il ritardo nell’inquadramento dell’evento emorragico addominale erano da porsi, più probabilmente che non, in nesso causale con il sanguinamento evidenziato nonché con l’evento morte".

Il procedimento civile è in corso: la prima udienza è fissata per il 3 ottobre prossimo davanti al tribunale di Rimini. La causa vede contrapposti i familiari della vittima, la struttura riabilitativa e la compagnia assicurativa. Parallelamente, il vedovo ha presentato denuncia in Procura per accertare se, oltre alle responsabilità civili, possano emergere profili di colpa medica. Il fascicolo penale è allo stadio delle indagini preliminari. L’accusa ipotizzata è quella che disciplina i casi di morte o lesioni in conseguenza di condotta sanitaria colposa.