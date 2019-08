Maiolo (Rimini), 22 agosto 2019 – Si è schiantato in moto all’uscita di una curva ed è morto. Così ha perso la vita un motociclista di 48 anni, residente a Cesena, che è deceduto in un incidente stradale sulla Marecchiese, a Maiolo. Stando alla prime e frammentaria ricostruzione dei fatti, la moto, una Ducati di grossa cilindrata, è finita fuori strada e il 48enne, un imprenditore di Cesena, sarebbe stato prima scaraventato contro un cartello stradale e poi contro un albero. L'uomo lascia la compagna e due figli piccoli.

L’uomo era uscito per un giro in moto insieme ad altri amici. Poi, improvvisa, è arrivata la tragedia. A dare l'allarme sono stati alcuni automobiisti di passaggio: i soccorsi sono scattati subito e i sanitari hanno tentato di tutto per salvare la vita al cesenate: lo hanno cercato di rianimare per mezz'ora, ma i loro sforzi si sono rivelati inutili. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pennabilli e il radiomobile della Compagnia di Novafeltria.