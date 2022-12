Muore nel letto, lo trovano a Natale

Lo hanno trovato morto in casa il giorno di Natale. Il decesso, stando a quanto accertato dal medico, sarebbe avvenuto in un arco temporale compreso tra i due e i tre giorni precedenti, ma l’allarme è scattato solo domenica attorno alle 19.20. I vigili del fuoco, entrando nella camera da letto di un appartamento al primo piano di via Modena, a San Giovanni, hanno trovato il corpo senza vita di Giorgio Terenzi, 76 anni. L’uomo non era sposato e viva da solo. I parenti avevano provato più volte a mettersi in contatto con lui in occasione delle festività, senza però ottenere risposta. Un comportamento insolito per una persona come Terenzi, che pur conducendo una vita appartata non era mai risultato irreperibile per tutto quel tempo, specialmente con il Natale alle porte. Dopo aver telefonato più volte, preoccupati, hanno deciso di allertare i carabinieri della tenenza di Cattolica. Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, i militari dell’Arma si sono presentati in via Modena, con una squadra dei vigili del fuoco. Hanno suonato al campanello, ma nessuno è venuto ad aprire la porta. Così gli operatori del 115, mentre nelle altre case del quartiere si brindava al Natale e ci si riuniva attorno alla tavola per cenare, si sono introdotti nell’abitazione passando dalla finestra del balcone. Il cadavere del 76enne era steso sul letto. Il medico del 118 ha accertato che il decesso è avvenuto per cause naturali, probabilmente due o tre giorni prima del ritrovamento. L’appartamento era chiuso dall’interno e non sono stati trovati segni di effrazione.

Terenzi, che lascia un fratello, nipoti e pronipoti, abitava da solo in quell’appartamento. Chi lo conosce lo descrive come una persona molto riservata. Frequentava il bar di Santa Maria in Pietrafitta. Una foto lo ritrae con addosso la maglia della squadra locale iscritta al campionato Abis di boccette, sport che erano una delle sue passioni, e due medaglie al collo. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Giovanni.

Un’altra tragedia si è così abbattuta nell’arco di poco tempo sulla comunità marignanese, che già aveva pianto la scomparsa di Federica Bigucci, 51 anni, ex assessora e titolare con il fratello Francesco del frantoio oleario Bigucci. Laureata in sociologia, Federica aveva saputo trasformare l’olio extravergine in un veicolo di promozione per il territorio, sviluppando l’azienda di famiglia e portandone la fama al di fuori dei confini regionali e nazionali, grazie ad un frantoio moderno e all’avanguardia e ad una grande attenzione per il marketing. Mercoledì scorso, dopo essersi sentita male, è stata ricoverata all’ospedale Ceccarini. Operata d’urgenza, si è spenta giovedì scorso.

Lorenzo Muccioli