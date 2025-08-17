Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaMuore nello schianto in moto bagnino ed ex calciatore di 39 anni
17 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Muore nello schianto in moto bagnino ed ex calciatore di 39 anni

Giacomo Premi si è scontrato con un’auto sulla statale a Fano mentre stava rientrando a Riccione

Ferragosto, ore 11.30. La festa si è fermata di colpo lungo la statale Adriatica Nord, all’altezza di Fosso Sejore, in territorio di Fano. In un tratto già intasato dalle auto dirette al mare e dai bagnanti in cerca di un parcheggio, un impatto violentissimo tra un’auto e una moto ha spezzato la vita di Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore e oggi responsabile a Riccione dei bagni 80 e 81. Giacomo Premi, per gli amici Jack, quella mattina era andato a Fano per salutare la famiglia. Doveva rientrare in tempo per l’aperitivo di Ferragosto in spiaggia. Ma a Riccione non è mai arrivato. Pochi minuti dopo, all’altezza del km 245+100, la sua moto si è trovata davanti una Fiat 500 che stava svoltando verso il parcheggio. Alla guida un 33enne di Apecchio, che nel tentativo di girare a sinistra è entrato in collisione con il motociclista che arrivava dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la parte anteriore della moto si è schiantata contro la portiera posteriore destra dell’auto. Premi è stato sbalzato a una decina di metri, ricadendo a cavallo delle due corsie, privo di sensi. Un silenzio improvviso e irreale, rotto solo dal rumore delle sirene che in pochi minuti hanno invaso la statale.

La centrale operativa del 118 ha inviato un "codice rosso avanzato", il massimo livello di emergenza: sul posto sono arrivate la medicalizzata di Fano, i vigili del fuoco, la polizia locale e l’elicottero Icaro 02. I soccorritori hanno iniziato subito le manovre salvavita. Tentativi disperati e prolungati. Ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. È morto sul posto, a pochi chilometri da casa e da chi lo stava aspettando.

Intanto il traffico, già congestionato dalla giornata festiva, è andato in tilt. In pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Il tratto di Statale è rimasto chiuso per oltre un’ora per permettere soccorsi, rilievi e la rimozione dei mezzi. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con disagi anche sulle arterie secondarie. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre gli agenti della polizia locale raccoglievano testimonianze e misurazioni per ricostruire la dinamica. Il conducente della Fiat 500, rimasto ferito, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in ospedale con l’elicottero Icaro 02.

Antonella Marchionni

