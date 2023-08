Muore per un malore mentre fa il bagno

E’ finita in tragedia la vacanza di un turista arrivato a Riccione in compagnia della moglie. Si tratta di Natale Lecchi, 78 anni di Castenaso (Bologna), colto da un malore mentre faceva il bagno la mattina di Ferragosto. E’ accaduto verso 11 davanti al Bagno 115, mentre tantissimi bagnanti stavano affollando lo specchio d’acqua dove è avvenuta la disgrazia. Celere l’intervento del salvataggio di zona, che assieme ai colleghi ha effettuato le prime manovre di rianimazione, ma nonostante questo e l’altrettanto immediato intervento del personale del 118, per il bagnante emiliano non c’è stato nulla da fare. Vano ogni disperato tentativo di riportarlo in vita. Dietro segnalazione della Sala operativa della Capitaneria di porto di Rimini, sul posto sono giunte anche le divise della Guardia costiera di Riccione, che per l’intera giornata hanno fatto la spola lungo il litorale per garantire la sicurezza. Giunti sul posto, i marinai hanno informato il magistrato di turno che, considerata la morte naturale del bagnante, ha messo subito la salma a disposizione della famiglia.

ni.co.