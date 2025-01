Muore in piazza sotto gli occhi dei passanti

Villa Verucchio (Rimini), 28 gennaio 2025 – Tragedia nel cuore di Villa Verucchio. Una donna verucchiese di 77 anni, Bruna Del Baldo, ha perso la vita dopo essere stata colta da un malore, ieri mattina attorno alle 9, nella piazza del Vecchio ghetto. Un dramma che si è consumato davanti agli occhi dei passanti, che hanno subito dato l’allarme facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118. A nulla sono valsi i tentativi disperati di rianimare la 77enne, prima compiuti da alcune persone che si trovavano sul posto, poi da parte dei sanitari. Il cuore di Bruna, purtroppo, non è ripartito e alla fine il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La causa della morte è da imputarsi, probabilmente, ad un arresto cardiaco che avrebbe colto improvvisamente la donna mentre stava attraversando a piedi la piazza. La 77enne si è accasciata ed è caduta a terra, battendo violentemente il volto.

Alcuni passanti sono subito corsi in suo aiuto. Mentre qualcuno telefonava al 118, altri sono andati a suonare al campanello degli ambulatori che si trovano non lontano dalla piazza. Sul posto sono quindi intervenuti il medico di base della signora e l’ex senatore e medico Antonio Barboni, insieme ad un marinaio di salvataggio. In attesa dell’arrivo del 118, alla donna è stato praticato il massaggio cardiaco e in seguito si è tentato anche di intervenire mediante il defibrillatore. Le manovre di rianimazione sono poi proseguite all’arrivo del personale sanitario con l’ambulanza, per un totale di oltre 40 minuti. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale per la donna.

Il funerale della 77enne sarà celebrato alle 15.30 di domani nella chiesa della parrocchia di San Paterniano di Villa Verucchio. Oggi, alle 20.30, ci sarà invece il rosario.