Muore quattro giorni dopo l’incidente in scooter. Donati gli organi. "Era disponibile e sempre sorridente"

Una vita spezzata ad appena 29 anni, quella di Federico Morvillo. Un giovane operaio proveniente dal cuore della Valconca, dalla frazioncina di Trarivi di Montescudo (Rimini). Morvillo lavorava per una ditta di Chiesanuova a San Marino, è morto l’altra notte a seguito delle ferite riportate dopo un incidente con lo scooter avvenuto nel pomeriggio di domenica. Quattro giorni di agonia, ma purtroppo Federico non ce l’ha fatta. Umano e altruista, ieri mattina si è concluso l’espianto degli organi di Federico, che saranno donati e così potranno salvare altre vite.

La sua morte ha aperto una voragine nei cuori di chi conosceva da una vita quel "ragazzo di paese sempre allegro". Così lo ricorda l’amico e presidente del Consiglio comunale di Montescudo-Monte Colombo, Gilberto Arcangeli.