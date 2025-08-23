Muore a 18 anni travolto dal treno, circolazione in tilt per ore

Riccione, 23 agosto 2025 – Tragedia nella notte a Riccione. Un ragazzo di 18 anni, residente a Pesaro, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria. L’episodio si è consumato attorno alle 2, facendo scattare la macchina dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti ambulanza e carabinieri, ma purtroppo per il 18enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

L’ipotesi più probabile è che quello compiuto dal ragazzo possa essere stato un gesto volontario. Stando alle testimonianze raccolte dai militari dell’Arma, il 18enne si sarebbe avvicinato spontaneamente ai binari proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, che valuterà ora se disporre o meno l’autopsia. La dinamica dell’episodio è al vaglio degli inquirenti, che potranno avere un quadro più preciso grazie anche alle telecamere di sorveglianza. Attorno alle 2.30, Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni alta velocità, Intercity e regionali per consentire il recupero della salma e lo svolgimento degli accertamenti.

Attorno alle 5 del mattino la situazione lungo la rete ferroviaria è tornata alla normalità. Un dramma che fa seguito a un altro, avvenuto in circostanze molto simili nelle ore precedenti a Miramare. Qui, verso le 21 di giovedì scorso, un Frecciarossa in transito e diretto verso sud ha investito una persona che in quell’istante pare si trovasse sul ciglio della banchina. Anche in questa circostanza, l’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’investimento mortale ha causato importanti disagi alla circolazione dei treni con ritardi e cancellazioni.