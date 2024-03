Muratore e plastichino: due posti da apprendista

Due aziende di Bellaria stanno cercando giovani da assumere con contratto di apprendistato, di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il primo annuncio, fatto da una ditta metalmeccanica, riguarda un apprendista plastichino per impianti di scarico in plastica, impianti di ventilazione meccanica e di aspirazione centralizzata. Si richiede il possesso della licenza media, patente B, auto propria. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno. Il secondo annuncio, pubblicato da una ditta edile, è per un apprendista muratore. Si richiede il possesso della licenza media, patente B, auto propria. Orario di lavoro a tempo pieno. Ambedue gli annunci sono rivolti ad ambosessi. Per candidarsi occorre accedere con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’, selezionare l’inserzione che interessa e seguire le istruzioni indicate.