Muratore esperto per la ditta Spagna

L’azienda di costruzioni Spagna, con sede a Riccione, è alla ricerca di un muratore che abbia già maturato esperienza in attività di costruzioni e realizzazione tracce impianti. Graditi patente di tipo B e auto propria. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e cliccare su "Invia candidatura".