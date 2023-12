Muratori qualificati per i cantieri della Rocar

La ditta Rocar Costruzioni è alla ricerca di due muratori qualificati da impiegare presso i propri cantieri attivi sul territorio di Cattolica. Si richiede esperienza nella posa in opera di mattoni, il possesso della patente di tipo B e di auto propria. Si offre contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con orario spezzato (dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16).

Sempre a Cattolica la ditta Vetreria Moderna sta cercando un operaio da adibire al montaggio dei vetri. Richiesto il possesso della patente di tipo B e di auto propria. Annunci rivolti ad ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.