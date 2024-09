Muri antismog per affrontare il cambiamento climatico

Muri antismog, spazi verdi permeabili al posto del cemento, boschi urbani e asole con piante perenni. Sono i tanti interventi diffusi che il Comune metterà in atto per contrastare il cambiamento climatico. Dopo l’innalzamento del lungomare al via una serie di opere "che rispondono all’esigenza di aumentare la resilienza delle aree urbane ai rischi generati dai cambiamenti climatici, progetti di mitigazione e riqualificazione che hanno l’obiettivo primario di ridurre l’impatto sull’ambiente generato dalle attività dell’uomo, intervenendo sia su spazi ampi, sia su aree più piccole per migliorare il comfort urbano (contribuire all’assorbimento di calore, attutire i rumori, assorbire le polveri), favorire una gestione integrata delle acque meteoriche e aumentare gli spazi verdi". Previsto il potenziamento delle opere a verde del Parco del Mare sud, con l’integrazione di nuove aiuole con varie tipologie di essenze arboree e arbustive. Parco Caduti dei Lager –vViale Madrid: eliminazione di un tratto asfaltato a favore di nuove piantumazioni e di una nuova superficie permeabile di circa 350 metri quadri. Parco Enrico Petrucci – via Euterpe: sarà eliminata la piastra di asfalto presente, trasformando l’area di circa 668 mq in un prato adatto anche ad accogliere attività sportive e per il tempo libero. Saranno inoltre messe a dimora nuove alberature per ombreggiare il percorso pedonale che conduce ai complessi residenziali. Due interventi riguarderanno la mitigazione nel contesto urbano del Metromare in via Madrid a Rivazzurra e via Lugano a Miramare. Infine un bosco urbano nelle aree a verde pubblico di via Tristano e Isotta.