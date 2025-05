Muro dell’Emilia-Romagna: no all’eolico toscano

Battaglia sul confine. L’approvazione da parte della Regione Toscana dell’impianto eolico Badia del Vento, con aerogeneratori alti 180 metri, al confine con l’alta Valmarecchia, in provincia di Rimini, ha innescato la dura replica del presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale. "Da un punto di vista politico - precisa de Pascale - abbiamo contestato il mancato coinvolgimento della Regione su autorizzazioni che sono amministrativamente in Toscana, dove realizzano potenziali benefici in bolletta e compensazioni, mentre portano tutti gli impatti idrogeologici e paesaggistici in Emilia-Romagna". Ed ora la battaglia potrebbe spostarsi in altre sedi. "I nostri tecnici ci hanno già da tempo segnalato la presenza di lacune della procedura seguita dalla Toscana e, quando avremo a disposizione tutti gli atti, valuteremo insieme alla Provincia di Rimini e ai Comuni interessati, le azioni da intraprendere". La Regione apre le porte a possibili ricorsi, e il territorio riminese è pronto a sostenere a battaglia. "In barba ai pareri contrari della Regione Emilia-Romagna, di tre Soprintendenze, dei Comuni, della Provincia di Rimini che rappresento - spiega il presidente Jamil Sadegholvaad -, della stragrande maggioranza di associazioni ambientaliste e culturali, la Toscana ha voluto tirare dritto, dimostrando ancora una volta come su un tema così serio e delicato le scorciatoie, le furbizie, l’incapacità di affrontare sinergicamente le questioni siano ancora e purtroppo le strade più frequentate". Dunque "ci raccorderemo con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Casteldelci per tutte le iniziative e le azioni necessarie".

Il deputato del Pd, Andrea Gnassi sottolinea la disparità di trattamento da parte della Toscana che "boccia il progetto presentato sempre dal gruppo Fera al passo di Frassineto, sopra Pieve Santo Stefano e San Sepolcro, cioè sul versante toscano in provincia di Arezzo. Mentre dà parere favorevole all’impianto gemello di ‘Badia del Vento’" al di là del confine regionale.

Andrea Oliva