Musei gratis per festeggiare Federico Fellini

Tutti gratis ai musei per l’anniversario di Federico Fellini. Che oggi avrebbe compiuto... 103 anni. Nel fine settimana della ricorrenza tante occasioni per scoprire la città di Felini: dai luoghi legati alla vita quotidiana del maestro a quelli dei suoi film. I musei di Rimini oggi, in occasione dell’anniversario, invitano a conoscere gratuitamente il patrimonio culturale cittadino con accesso a tutte le sedi museali, compreso il Fellini Museum con le sue sedi di Castel Sismondo e del Palazzo del Fulgor, a ingresso libero. Un’occasione anche per visitare la mostra che viene inaugurata a mezzogiorno, intitolata ’Amarcord Disegnato’ con i fotogrammi del capolavoro di Fellini dipinti dall’artista Agim Sulaj al Palazzo del Fulgor. Ma le celebrazioni non terminano in questa giornata. Domenica si terrà l’edizione teatrale dei City Tour organizzati da VisitRimini per scoprire, in modo originale, curiosità e aneddoti di una Rimini ricca di storia e cultura, incontrando personaggi simbolo della città come la celebre ’Gradisca’ di Amarcord in persona o una vera pescivendola che svelerà i segreti dei prodotti del nostro mare (alle 15,30 dal visitor center). Tante le visite alla scoperta della città. La memoria felliniana viene celebrata tutto l’anno. Da non perdere la passeggiata del giovedì ‘Rimini, la città di Federico’ in lungo e in largo nel centro storico, "immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista, e in quelli ricostruiti nei suoi film, tra i qual Amarcord.

Un’altra passeggiata ogni venerdì a San Giuliano, tra i vicoli del borgo più affascinante della città, "tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare". Si cammina in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del regista. Partendo anche in questo caso dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida. Ritrovi tre volte nella giornata, mattina alle 10, pomeriggio alle 15 e sera alle 21, con ritrovo all’edicola del parcheggio Tiberio, sempre a 12 euro.

Ma i tour guidati non riguardano solo il geniale registra di Amarcord: sempre domenica si va alla scoperta del Teatro Galli, progettato dall’architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Da non dimenticare l’appuntamento del sabato pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini. È invece dedicata ai più piccoli la giornata del sabato: visita guidata alla Rimini romana. Si scoprono tutti i monumenti e luoghi, tra racconti leggendari e filastrocche in rima. È alle 15.30 il ritrovo all’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio, al costo di 10 euro per gli adulti, la metà per i piccoli.