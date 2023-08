Musei più accessibili con i fondi del Pnrr Il Met e il Musas non avranno più barriere

Migliorare l’accessibilità dei musei comunali di Santarcangelo con fondi del Pnrr. In totale si parla di circa 418mila euro e i lavori sono partiti già nelle settimane scorse. I progetti "Pass x Musas" e "Met: collezioni e tradizioni per tutti", prevedono una revisione degli strumenti di comunicazione in dote e lo sviluppo di una esperienza di visita più "inclusiva e accattivante". Per quanto concerne il Met, il Museo etnografico, si lavora anche al fine di facilitarne il percorso. Per il Musas, il Museo storico archeologico, i 242mila euro di finanziamenti serviranno al progetto che doterà le sale di accorgimenti utili a consentire una visita "autonoma e inclusiva". In previsione c’è la realizzazione della segnaletica esterna per gli accessi alle persone con difficoltà motoria, l’installazione di un erogatore d’acqua e sedute per la sosta all’interno del museo. Si pensa poi alla creazione di video inclusivi per persone non udenti, alla revisione di tutte le didascalie delle opere e alla realizzazione di un’audioguida bilingue. Per il Met è arrivato un contributo di 176mila euro. Soldi che serviranno anche a riorganizzare il deposito del museo, dove attualmente sono custoditi materiali non collocati nelle sale. a.g.c.