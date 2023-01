"Musei, siamo la Cenerentola". Ma la sindaca Sabba non ci sta

Nella graduatoria dei progetti museali finanziati dal Pnnr il Museo di Verucchio è al 560esimo posto. Santarcangelo ha due progetti nelle prime 30 posizioni su 8mila candidature. Mastica amaro l’opposizione di Verucchio Domani riflettendo sugli istituti culturali cittadini, nonostante un "Museo ben più importante di quello clementino". E pensare che uno degli artefici del successo santarcangiolese è Elena Rodriguez, per anni direttore del Museo di Verucchio, "travolta anch’essa, come la Pro Loco, dal cambio di passo impresso dall’amministrazione Sabba agli istituti culturali". Niente Museo, spingerà la Pinacoteca? Nessuna traccia. "Chiederemo spiegazioni nel prossimo consiglio". La sindaca Stefania Sabba preferisce non aspettare e risponde per le rime. "La riqualificazione del Museo Civico Archeologico è stata ultimata un paio di anni fa con l’aggiunta di una sala al piano terra per le mostre temporanee". C’è poi una novità. "Di concerto con la Soprintendenza, stiamo organizzando il rientro di un secondo trono in legno dopo anni di restauro - rilancia Sabba - È inoltre stato liberato il locale detto Le Filande dove saranno ampliati gli spazi espositivi".

Anche la Pinacoteca non è affatto dormiente, come fanno intendere da Verucchio Domani. "L’importante intervento di recupero del piano nobile del palazzo in via Sant’Agostino si è concluso nei mesi scorsi. Sono stati cioé recuperati gli straordinari affreschi delle pareti e del soffitto di una saletta destinata alle mostre e di alcune pareti della seconda. È stato realizzato uno spazio capace di ospitare la collezione permanente delle opere di proprietà del Comune, già catalogate in collaborazione con l’Istituto Beni Culturali".

m.c.