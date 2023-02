Museo della linea gotica orientale, partono i lavori

Partiranno a breve i lavori di manutenzione e miglioramento del percorso museale del Museo della linea gotica orientale di Trarivi, grazie al contributo della Regione Emilia Romagna attraverso il bando sui progetti in materia di musei, biblioteche e archiv, che ha premiato anche il Comune di Montescudo-Monte Colombo. Il progetto è denominato ‘Il museo per la comunità. Servizi e spazio espositivo in dialogo con la storia del territorio’ e prevede una spesa di 50mila euro, cofinanziata dalla Regione con il contributo assegnato di 20mila euro. "Permetterà – fa sapere l’amministrazione comunale – di intervenire sugli spazi allestitivi, in particolare attraverso interventi migliorativi del percorso museale, come l’aggiornamento tecnologico ed elettrico, di illuminazione, dell’esterno del museo e degli apparati didascalici sia interni che esterni alla sede museale. Il progetto ha il principale obiettivo di raggiungere i livelli uniformi di qualità, raggiungendo così nuovi settori di pubblico, in particolare coinvolgendo scuole e giovani". Il Comune ha anche redatto senza oneri a proprio carico, e a cura di uno studio specializzato di Firenze, un progetto dell’importo di 211 mila euro relativo al Museo etnografico di Valliano, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, cognitive, sensoriali. Il progetto non ha ottenuto i fondi Pnrr e verrà riproposto nei prossimi bandi.