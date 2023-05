Museo e rocca: boom di visitatori

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2023 potrebbe rivelarsi un anno coi fiocchi per il turismo verucchiese. Museo civico archeologico e Rocca malatestiana nei primi quattro mesi dell’anno fanno registrare infatti numeri davvero importanti, persino migliori agli anni pre Covid. Numeri esaltanti arrivano anche dall’ufficio statistico regionale sul trimestre gennaio-marzo sia in fatto di presenze, sia di pernottamenti: gli arrivi italiani sono in grande ascesa, quelli stranieri fanno il 115% in più. Il primo a suonare la carica è il Museo civico archeologico, che ospita i reperti della civiltà villanovina: fra il 1° gennaio e il 30 aprile ha fatto segnare 2.900 ingressi, oltre il doppio dei 1.440 del 2022 e ben superiori sia rispetto al 2019 (furono 2.625) che al 2018 (furono 2.500). Bisogna tornare al 2012 per avere un dato simile. Altro dato statistico: i 493 biglietti staccati a febbraio si collocano al terzo posto assoluto nella storia turistica della ‘bomboniera villanoviana’ e i 1.095 di aprile raddoppiano i 590 del 2022. Tanti sorrisi anche alla Rocca malatestiana, che ha chiuso il quadrimestre a quota 3.845 ingressi contro i 3.299 di un anno fa, i 3.414 del 2019 e i 3.454 del 2018. Anche in questo caso, l’inizio anno è stato col botto (i 743 biglietti di gennaio sono secondi solo agli 859 del 2018 e non hanno eguali da 25 anni a questa parte) e aprile ha fatto boom con 2.180 ingressi complessivi contro i 1.415 del 2022 e i 1.824 del 2019. La rocca ha registrato 1.000 ingressi nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.