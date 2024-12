Museo Tonini, rara moneta malatestiana

Il Museo Tonini di Rimini potrebbe presto arricchirsi con una moneta di straordinario valore storico, grazie alla proposta di conferimento dell’imprenditore e collezionista Pier Casolari. Grande appassionato di numismatica, Casolari ha recentemente acquistato all’asta per oltre 7.000 euro un rarissimo Quattrino coniato da Galeotto Roberto Malatesta, figura chiave della signoria malatestiana. La moneta presenta sul dritto un sole a otto raggi con croce potenziata al centro, mentre al rovescio raffigura San Giuliano con un ramo di palma e un serpente, simboli della sua iconografia.

Casolari, collezionista e benefattore, ha voluto rendere omaggio a Rimini, città che lo ha accolto e sostenuto, arricchendo il Museo Tonini con questo pezzo unico. Galeotto Roberto, noto per la sua fede e il suo amore per le lettere, scelse di vivere e morire con umiltà, lasciando un segno indelebile nella storia riminese. Se il Comune accoglierà il conferimento, la moneta potrebbe essere protagonista di un evento inaugurale, trasformando il museo in un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati della storia e della cultura malatestiana.