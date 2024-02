Museo, un milione di motivi per accelerare

La volata del Museo. Ieri gli operai erano impegnati nel montare il tetto del futuro Museo del territorio che verrà realizzato all’interno della ex fornace Piva. Sarà una corsa contro il tempo. La giunta vuole completare i lavori entro maggio perché il contributo di un milione di euro ricevuto dalla Regione per costruire il nuovo contenitore museale, ha una scadenza. Ritardi nella consegna del cantiere potrebbero comportare il rischio di perdere il contributo. Così si accelera dopo i ritardi e i problemi avuti dal cantiere del museo. "Abbiamo cambiato passo radicalmente - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola -. Ora dobbiamo correre e compiere, per il bene di Riccione, un mezzo miracolo per non perdere i finanziamenti e completare l’opera entro maggio. Non sarà semplice ma siamo convinti che, grazie al grande impegno di tutto il settore, riusciremo a centrare questo importante obiettivo". Una volta terminato il tetto potranno iniziare i lavori per la realizzazione della parte interna, ancora tutta da definire. L’intervento è anche mirato a rispettare e valorizzare l’architettura originale dell’ex fabbrica, attraverso il recupero e restauro delle facciate. L’area della superficie dei lavori è di circa 2mila metri quadrati, di cui 1240 al piano terra e 735 al primo piano. Al piano terra, oltre alla hall di ingresso, verranno realizzati un bar caffetteria, il bookshop, aule e depositi per i reperti, i laboratori e un’area forni per esercitazioni didattiche. Non verrà realizzata la sala conferenze perché l’aumento dei costi del progetto non lo ha consentito. Intanto il tempo stringe, ma la sindaca Angelini assicura: "Riccione entro l’estate avrà un contenitore culturale di assoluto prestigio in un luogo estremamente simbolico e centrale".