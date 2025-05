’Music on’ al Cocoricò. In pista Marco Carola

La Piramide torna ad accendersi, seguendo il ritmo di Marco Carola e dei migliori deejay del momento. Sabato al Cocoricò di Riccione dalle 19 sbarca Music on, l’evento nato nel 2012 a Ibiza proprio da un’idea di Carola, vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale per la scena elettronica. L’appuntamento raggruppa alcuni dei più grandi e influenti deejay e producer del mondo, pronti a esibirsi alla consolle del Cocco.

Sabato sera alla Piramide i protagonisti saranno Marco Carola e Seth Troxler. Prima di loro, da un’altra leggenda della consolle, Paco Osuna da Barcellona; la rivelazione brasiliana Vintage Culture, dall’Olanda Franky Rizardo; da Roma Da Vid conosciuto per i suoi set dai ritmi profondi. Protagonista anche al Titilla Marco Carola, in una sessione al tramonto. Oltre a lui, Joey Daniel, Ale De Tuglie, Davide Squillace e Yaya. In T-Room, direttamente dal Queens il deejay Jean Pierre, che suonerà insieme a Jesse Calosso Frank Storm e Calvin Clarke.