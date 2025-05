Musica alta, cantieri e schiamazzi. Rumori: è boom di segnalazioni

Rumori, segnalazioni e proteste. Negli ultimi cinque mesi, partendo da Capodanno, le chiamate al centralino della Polizia locale sono state tante, considerando che si trattava di un periodo invernale. Se questo è un viatico per l’estate, nei prossimi mesi il centralino della municipale sarà rovente. Intanto, nei primi cinque mesi di quest’anno le segnalazioni hanno sfiorato le 180. Si è partiti dai botti di Capodanno, soprattutto a Miramare, e si è proseguito con una lunga serie di attività che i vicini non avevano alcuna intenzione di sopportare.

In cima alla lista ci sono i pubblici esercizi. Dai dj alla musica, i locali restano il primo bersaglio per chi vorrebbe riposare ed invece si sente come fosse a un tavolo del locale. Sono state ben 80 le segnalazioni, un numero destinato ad aumentare in estate, quando anche la musica è all’aperto e sono tanti i pubblici esercizi che aprono nella zona mare. A provocare 52 segnalazioni sono stati i cantieri. La lista prosegue con 32 casi schiamazzi, 4 manifestazioni, 3 esercizi di vicinato, 2 strutture ricettive e 2 scuole di ballo. Infine vanno messi in conto anche un episodio che riguarda un allarme privato, una festa privata ed infine il rumore che proveniva da un’officina.

A fronte di quasi 180 segnalazioni, i verbali della polizia locale fatti dopo i sopralluoghi sono stati sensibilmente inferiori. In tutto si contano da inizio anno 15 verbali per la violazione del Regolamento acustico comunale. Le sanzioni hanno riguardato diverse situazioni tra loro diverse. non sono mancate le multe per i festeggiamenti notturni per il Capodanno nella zona di Miramare. Poi hanno dovuto pagare anche i pubblici esercizi e le manifestazioni musicali in centro. Sanzionati anche i responsabili degli schiamazzi e rumori eccessivi in alcune strade quali via Tosca, Modena, Sacconi, Trapani, Tripoli e altre ancora.

"Siamo consapevoli che la quiete pubblica è fondamentale per la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini e dei turisti che arrivano da noi - premette l’assessore alla Polizia locale del Comune di Rimini, Juri Magrini -. Proprio per questo le donne e gli uomini della municipale, tra le varie attività che svolgono, sono anche costantemente impegnati ad applicare lo specifico regolamento comunale sul rumore, specialmente d’estate. Con questo strumento legislativo, è bene sottolinearlo, non intendiamo portare avanti una campagna di tipo meramente punitivo, una linea coerente per garantire il rispetto reciproco, soprattutto nelle aree più densamente abitate. Lo scopo è sempre quello di armonizzare il divertimento e la movida con il rispetto degli altri. Solo grazie alla partecipazione attiva di tutti possiamo conciliare una città viva con il ‘diritto al riposo’".

Andrea Oliva