Musica, arte, fuochi a forma di cuore. Un valzer di eventi per Ferragosto

Il Ferragosto in Riviera significa solo una cosa: un valzer di eventi che da oggi e per tutto il weekend animeranno la costa e non solo. Tra musica, cultura, sport e gli immancabili fuochi d’artificio, stasera dalla spiaggia di piazzale Primo Maggio a Cattolica (alle 22.30) e domani da quella del bagno 138 di Rimini (alle 22.30). La novità di quest’anno saranno le loro forme. Alzando lo sguardo all’insù si potranno vedere tanti cuori rossi che brilleranno tra le stelle, insieme agli altri fuochi artificiali dai colori sgargianti e fosforescneti.

I gradi eventi partono dal Ferragosto di Rimini con Cinepicnic sotto le stelle del parco XXV aprile. Il pic nic inizierà alle 19 inizierà e poi la proiezione di Kung Fu Panda 4 e domani The Holdovers - Lezioni di vita. Sempre stasera, la spiaggia si trasfomerà nel tempio della musica elettronica con il Cocoricò on the beach alla Beach arena di Miramare. Spazio anche alla cultura con le mostre e le visite guidate. Stasera il centro storico si aprirà al pubblico con le iniziative dei musei aperti fino alle 23 e il mercatino di oggetti d’arte e vintage in piazza Cavour.

A Riccione questa sera un salto nel passato con Nostalgia 90, il dj set e spettacolo che porterà il pubblico di piazzale Roma nell’ultima decade del ’900. Spazio anche agli appassionati del cinema horror con un altro appuntamento al parco degli Olivetani (alle 21.15). Domani si partirà invece la mattina presto con Le albe dello yoga, dalle 6.30 alle 7.30 nel giardino di Villa Mussolini. Le discoteche faranno doppietta: stasera allo Space sarà il turno di Andrea Damante e al Cocoricò East ad Dubs con 11 dj in scena fino all’alba.

Il Ferragosto di Bellaria Igea Marina si festeggerà sulla Energy boat, la discoteca in mare sulla motonave Super Tiffany. La partenza è prevista alle 15.30 dal porto canale. Sarà poi il turno di Note di gusto, con la musica e i truck food nell’ex colonia Roma di viale Pinzon; in scena da domani fino a lunedì.

Tanta musica anche a Misano. Stasera dalle 21.30 torna Friday night in piazza della Repubblica. Sempre questa sera al parco del Sole di Misano Brasile tornerà la Family night e ortoverde, in piazzale Colobo, l’esibizione di ballo di Nirea Danze. Alla Villa delle Rose spazio invece a Il Pagante. Domani invece ci si sposterà in piazza della Repubblica con il Varietà di First Animazione (alle 21.30).

A Cattolica si partirà oggi alle 11 con lo spettacolo Babbi Natale in sup ai bagni 84 e poi la sera dalle 21.30 ci si sposterà in piazza Primo Maggio. Qui andrà in scena il concerto Swing Ammore della Dino Gnassi corporation.

Ma il Ferragosto si festeggia anche nell’entroterra riminese. A Santarcangelo va in scena il We Reading festival. Stasera alle 21 il protagonista sarà Eleazaro Rossi, il conduttore de Le Iene che si confronterà con la satira di Stefano Benni e Alessandro Gori. Dalle 23 fino all’una il dj set di Bollicine club italiano. Domani sempre dalle 21 sul palco principale salirà Antonio Mancinelli, giornalista e voce autorevole del fashion system italiano. Poi alle 23 arriverà il pianista Vijaya per presentare il suo nuovo album Acqva.

Federico Tommasini