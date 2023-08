Musica che fa battere il cuore Sul palco la band dei cardiologi

Batte forte il cuore al Parco del sole di Misano Adriatico. Martedì alle 21 una serata di musica e solidarietà con la band dei cardiologi. Un appuntamento doppiamente importante perché vedrà anche la consegna di un defibrillatore. Sarà una serata di gala, musica e divertimento che partirà con la presentazione del progetto che ha visto impegnate l’Asd Team Misano (ex Misano Podismo) e l’associazione Heart & Music for Life. Le due realtà, con il patrocinio del Comune, hanno avviato una raccolta fondi che ha permesso l’acquisto di un defibrillatore. L’attrezzatura medica andrà così a implementare la dotazione sul territorio di Misano. Nel corso della serata, che si svolgerà sul palco del Parco del Sole di via Alberello, avverrà la consegna ufficiale del defibrillatore automatico esterno che verrà posizionato all’interno dell’area verde, in una zona strategica frequentata da residenti ed anche da tanti turisti. A seguire musica e intrattenimento, con il concerto dei ‘Doors to Balloon’, una band formata da medici cardiologi con la passione per le sette note pronti a far ‘battere’ il cuore del pubblico a ritmo di rock. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Astra.