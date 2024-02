Musica, cinema, teatro: forme d’arte sotto la lente

Si parlerà di arte contemporanea domani sera alle 20 in bilblioteca Panzini. Al via il nuovo ciclo di conferenze ’Il Postmodernismo non esiste’: un cartellone di incontri, ideato dalla docente Armida Loffredo e dall’esperto di linguaggi espressivi Andrey Chernikov in collaborazione con la stessa biblioteca. Obiettivo: "esplorare il paradigma postmoderno attraverso le caratteristiche artistiche proprie del Postmodernismo".

Sono previste cinque conferenze presso altrettanti poli culturali cittadini, seguite da una grande festa finale, che si propongono di introdurre il Postmodernismo partendo dalla sua storia, osservandone poi la sua evoluzione in campi che spaziano dalla cinematografia al teatro, sino alla poesia. Interamenterealizzata da giovani studiosi, la rassegna vuole offrire loro la "possibilità di cimentarsi in ambiti che solitamente vengono percepiti come prerogativa adulta: la filosofia, la storia, i linguaggi cinematografici, musicali, poetici, teatrali". Nell’incontro di domani Andrey Chernikov e Armida Loffredo presenteranno il ciclo, per poi lasciare la parola a Maddalena Tosi e Filippo Fantaguzzi, rispettivamente laureanda magistrale in Storia Contemporanea e laureando magistrale in Scienze Storiche. Il secondo appuntamento mercoledì 14 febbraio al Teatro Astra vedrà protagonisti Andrey Chernikov sul tema ’Lars Von Trier, l’antispecchio di Tarkovskij’, con l’intervento di Roberto Mario Danese e la partecipazione di Sergio Canneto.