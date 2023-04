Musica diffusa per tre giorni Domani tocca ai Camaleonti

Pasqua è alle porte: in tutta la città si montano i palchi per i tanti concerti del programma ’musica diffusa’, a cura di Verdeblu e Comune. A partire da quello in zona stazione a Bellaria che sabato alle 21,30 vedrà esibirsi i mitici Camaleonti. La festa inizia sabato alle 21.30 su viale Ennio con l’Hit Parade Party di Radio Bruno. "Continua anche quest’anno la partnership con Radio Bruno, con una maggiore profondità e coinvolgimento del network, specialmente negli eventi clou di Bellaria Igea Marina, la festa di viale Ennio del sabato sera ne è il primo esempio", spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu. L’evento ’Pasqua Musica diffusa’ coinvolge numerosi ospiti ed artisti: i dj Lorysound e Thomas & Thomas, Space Invaders & Roxy; live show con ’Voglio tornare negli anni ‘90’ e la Cartoon tribute band Miwa, il talentuosissimo pianista performer Matthew Lee, la band ’I Camaleonti’ e le youtubers Aurora & Ludovica. A conclusione del weekend festivo, lunedì dell’Angelo in piazza Don Minzoni dalle 15 tutti i bambini e le famiglie sono attesi all’evento ’Il Dopo Pasqua’ con uova di cioccolato e divertente animazione con Super eroi Cosplayer! Il programma è interamente consultabile su www.bellariaigeamarina.org