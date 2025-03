Musica e basket per Max Morri. Il tributo del Collettivo Frontera

Una canzone per Max. A dedicarla è il Collettivo Frontera che lo stesso Max, al secolo Massimo Morri, aveva contribuito a fondare tanti anni fa. Il luogo dove Chiara, Ellen e tutti gli altri hanno voluto registrare per un amico che non c’è più è il parquet del palasport Flaminio, quel campo che Morri ha battuto tante volte mirando al canestro. Max aveva il merito di vedere oltre quello che vedono gli altri, un regista, o playmaker trattandosi di basket. Era uno dei terribili ragazzi del ’72, quelli che fecero del basket un motivo d’orgoglio per un’intera città. Erano i tempi in cui crescevano da queste parti i campioni. C’erano i Ruggeri, i Ferroni, Renzo Semprini, tutti di un anno più giovani rispetto a un fenomeno chiamato Carlton Myers. Erano gli anni della Marr, che riempiva il palazzetto e faceva sognare. A contribuire a quel sogno c’era anche Morri. Una volta appese le scarpe al chiodo diede spazio alla sua creatività e intraprendenza diventando un fotografo molto conosciuto e un videomaker. Ha lavorato con tanti artisti e musicisti arrivando a coltivare quella che era una delle sue grandi passioni: la musica. Ed è qui che la sua vita si incrocia con la fondazione del Collettivo Frontera. E non poteva che essere questa formazione a dedicargli un videoclip pensato per uno sportivo, un professionista e un artista che se n’è andato troppo presto nel giugno dello scorso anno. A Max, a quella maglia numero sette che correva su quel parquet, il Collettivo cantava ‘Still running’ intonando uno dei brani che più piacevano a Morri: ‘Running to stand still’, brano del 1987 dell’album ‘The Joshua tree’ degli U2. "Marr, Hamby, Biklim, Basket Rimini – spiegano dal Collettivo – sono tante le maglie, tutte con il numero 7, che il babbo e le sorelle di Max ha custodito gelosamente per anni e che la compagna Romina ci ha portato per scegliere quella da far indossare ad Andrea Tana, il giovane cestista che per un giorno si è trasformato in attore e noi musicisti uniti come una squadra, intorno al nostro playmaker". Hanno collaborato Enrico Giannini, Stefano Zamagni e Giulio Rosini. Hanno partecipato Carlo Ozzella, Chiara Pari ed Ellen River alle voci, Enrico Gardini, Massimo Mancini, Antonio ‘Skeleton Crow’, Lorenzo Semprini, Paolo Angelini e Mario Ingrassia, Massimo Marches, Stefano Zambardino e Francesco Pesaresi.

Andrea Oliva