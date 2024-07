Musica e bevande: multati tre chiringuiti

Hanno violato le norme, distribuendo le bevande anche a tavolino e diffondendo la musica oltre l’orario consentito. Così lo scorso fine settimana tre chiringuiti sono stati sanzionati a Riccione. E’ successo durante i controlli a tappeto svolti ad ampio raggio e con maggiore intensità dalla Polizia locale su spaccio e bivacco, ma anche sui decibel nei pubblici esercizi e stabilimenti balneari. Con il supporto di Zico, cane poliziotto, sono state setacciate anche le aree del Marano e di piazzale Roma. Multati anche falsi operatori di fantomatiche onlus e massaggiatrici abusive. Come confermano dal comando, guidato da Isotta Macini, "sono stati nove i sopralluoghi effettuati sabato sera nei pubblici esercizi, chiringuiti e stabilimenti balneari per verificare l’ottemperanza della normativa e dei regolamenti sul rispetto dei volumi della musica. In alcuni casi sono state accertate violazioni amministrative sia per l’attività di somministrazione abusiva, perché in queste attività si possono servire bevande solo al bancone del chiosco e non ai tavoli, sia per il mancato rispetto degli orari in cui è consentita la diffusione della musica. Elevate tre sanzioni.

Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre effettuato attività di controllo per contrastare il degrado urbano nelle aree demaniali e nelle zone pedonali. Sono cinque le sanzioni da 160 euro contestate a persone che, fermando i passanti nei viali Dante e Ceccarini, chiedevano offerte per false onlus. Si sta valutando se esistono i presupposti per l’eventuale trasmissione dei nominativi al questore di Rimini, che può tradursi in foglio di via. Multate invece con mille euro, due massaggiatrici che operavano in spiaggia. Gli è stata contestata la violazione all’ordinanza balneare dello scorso gennaio relativa a questa attività. Durante i controlli sono poi stati elevati altri sei verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa per l’esercizio abusivo dell’attività di commercio, con relativo sequestro della merce in vendita. L’attività della Polizia locale è proseguita dalle 19 di sabato alle 3 di domenica con l’unità cinofila al Marano, in particolare sulla passeggiata Goethe e nei giardinetti della zona, nonché in piazzale Roma e nell’antistante spiaggia libera. Qui, tra la sabbia i controlli hanno permesso di rinvenire modiche quantità di sostanza stupefacente. L’operazione è stata effettuata con la massima visibilità sia per fungere da deterrente sia per prevenire fenomeni di degrado urbano. E’ così stato pure liberato il territorio da alcuni gruppetti di giovani che stazionano sul posto di continuo, bivaccando. Uno di loro è stato sanzionato per detenzione di 4 grammi di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura. "La Polizia locale non si ferma, i controlli procedono a tutto spiano", avverte la comandante Macini.

Nives Concolino