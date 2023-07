"Musica fino a tardi e sosta selvaggia"

Puntuali come a ogni anno le critiche al Santarcangelo Festival da parte della minoranza. "Un’altra imbarazzante edizione – tuona dalla Lega Gabriele Stanchini – Soldi pubblici sperperati". Per Walter Vicario, di Forza Italia, "al festival viene concesso tutto. Spazi pubblici come la scuola Pascucci messa a totale disposizione della manifestazione". E ancora: "Il parcheggio selvaggio fuori dal circo Imbosco con le auto ovunque ma nessun controllo". Sempre riguardo il circo Imbosco, "si faceva a musica assordante fino a tardi...". Per Lega e Forza Italia non ci sono dubbi: del festival del teatro, così come viene fatto, Santarcangelo può farne a meno.