"Musica fino alle 3 per rilanciare i locali"

"Musica fino alle 3 del mattino, anche se di sottofondo". Confcommercio torna a suonare la grancassa per movimentare la notte in città. Oggi il regolamento comunale in materia di emissioni acustiche dei locali nelle ore notturne pone il limite delle 2 del mattino. Al di là di questa soglia anche le radio devono spegnersi. Mentre per i dj o la musica dal vivo mezz’ora dopo la mezzanotte basta mixate.

All’inizio della prossima settimana si svolgerà in municipio un incontro tra l’amministrazione e le categorie per affrontare il tema dei rumori, notturni e non. Confcommercio ha già presentato la propria osservazione chiedendo di allungare il periodo della musica di sottofondo nei locali fino alle 3 del mattino, concedendo un’ora in più. "Stiamo parlando di sottofondo – premette Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio –. Un tipo di intrattenimento ben diverso da concerti dal vivo o dj per i quali le limitazioni sono ben note. Penso che oggi allungare di un’ora la musica udibile solo all’interno del locale non sia un problema".

Rastelli vorrebbe rompere il binomio che vuole la musica nella notte portatrice di caos e disordini. "Nelle ultime stagioni molto è cambiato. Ad esempio non ci sono praticamente più gli street bar che offrivano drink e alcolici riunendo all’estero grandi quantità di persone e ragazzi in piedi negli spazi pubblici. Oggi i locali hanno le loro aree esterne, alcuni i dehor, e la somministrazione avviene per la clientela seduta". Dietro alla richiesta ci sono anche motivazioni economiche.

"L’avere portato lo stop alla musica alle 2 del mattino ha avuto delle ripercussioni nell’attività lavorativa dei locali. Oggi se una comitiva va in un ristorante difficilmente esce prima della mezzanotte e questo rende difficile un proseguo di serata in un locale dove alle 2 cala il silenzio. Spostando questo limite di un’ora la cosa sarebbe possibile e ripeto, stiamo parlando di musica di sottofondo. Allo stesso modo per chi vuole girare più di un locale durante la serata vi sarebbe una possibilità. Inoltre penso non ci siano dubbi anche nel fare i controlli. Se la musica non deve essere udibile dall’esterno, per i vigili non è complicato verificarne la rispondenza al regolamento. Se poi vi fossero alcuni esercizi che non rispettano la norma sarebbe semplice individuarli". Insomma, non una deregulation, ma lo spostamento delle lancette in avanti per ‘un’ora di musica legale’ in più. "Ritengo sia una migliore offerta per la clientela turistica di tutte le età che vuole allungare la serata nelle notti d’estate".

Andrea Oliva