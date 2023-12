Musica gospel a CorTe con il coro della Florida

Fede, famiglia e fratellanza: è il motto del coro gospel Florida Fellowship Super Choir, in concerto oggi (21,15) al teatro CorTe di Coriano. Già soldout i biglietti per la serata. Fondato nel 2017, il coro comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le religioni. Il coro della Florida in questi anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e condiviso il palco con grandi artisti della musica gospel e non solo. Le cantanti soprano Jessica Lowe e Tamara Smith, con la loro potente voce, si esibiranno nella serata di Coriano con i tenori Jumah Day e Marc McDuffie e altri artisti diretti da Corey Edwards, il fondatore del coro.

r.c.