"Musica in spiaggia fino alle 2 di notte"

Musica nella notte sulla spiaggia fino alle 2, al sabato. È l’appello lanciato dalla Cna all’amministrazione per consentire ai locali del Marano e della zona sud della città di poter fare intrattenimento musicale oltre il limite a cui sta lavorando la giunta della sindaca Angelini. Il Comune intende procedere con un orario unico per tutti sulla spiaggia. Il che significa stop alla musica a mezzanotte e mezza per i chiringuito e per i restanti locali. Addio ore piccole dunque per i locali del Marano che fino allo scorso anno potevano arrivare fino alle 2 nel weekend, mentre dal lunedì al giovedì si doveva spegnere la musica un po’ prima. Per i chiringuito, invece, il nuovo orario unico consente di allungare la musica di mezz’ora rispetto a quanto stabilito fino a un nano fa. Ma Cna non è d’accordo e vorrebbe un’offerta qualitativa diversa. "Abbiamo presentato una proposta dettagliata all’amministrazione – spiega il segretario Marco Mussoni –, dopo un confronto con i residenti e i titolari dei locali. Uno dei principali problemi l’estate scorsa stava nel tragitto dei bus navetta con la collina. C’è la disponibilità a migliorare il servizio e aumentare anche il presidio nelle ore della notte per consentire almeno al sabato di prolungare l’orario fino alle 2". La stagione sta partendo e dopo i ponti primaverili arriverà il momento per i locali sulla sabbia. I titolari chiedono risposte anche perché ad oggi un nuovo regolamento approvato non c’è. Intanto la giunta ha approvato l’ordinanza balneare che disciplina le attività in spiaggia a partire dalla Pasqua e fino all’autunno.

Il Comune ha confermato l’insieme di regole relative alle attività sul demanio. Tra queste vi è il divieto di fumare lungo la battigia, l’accesso regolato per i cani in alcune spiagge libere e in determinati orari, l’obbligatorietà del servizio di salvataggio dal 24 maggio al 21 settembre, periodo in cui gli stabilimenti balneari devono garantire l’apertura quotidiana almeno dalle 7,30. Prima del 24 maggio il servizio di salvamento lo si vedrà nel weekend del 17 maggio, almeno a Riccione. Decisione presa dalla Cooperativa bagnini dopo i quattro incontri avuti con la Capitaneria di porto. Per Pasqua compariranno cartelli che informeranno dell’assenza dei marinai di salvataggio in torretta, come spiegato nel documento di valutazione de rischi predisposto da ogni stabilimento balneare. E arriva l’estate anche per i cani: a partire dal 24 maggio potranno fare il bagno in mare solo nelle spiagge libere. L’orario consentito per l’accesso in spiaggia e per il bagno con il proprio cane va dalle 6 alle 7,30, e dalle 19 fino al tramonto, tutti i giorni.

Andrea Oliva