Musica, maestro: Graziani sul palco del teatro Pazzini

Musica maestro! Ma anche prosa, comicità e tanto altro. Il teatro Pazzini di Verucchio scalda i motori per una nuova stagione di spettacoli che animerà il suo palcoscenico fino al 10 maggio. A inaugurare le scene il 22 novembre la musica di Filippo Graziani, figlio di Ivan, poi la prosa di Giuseppe Tantillo, la comicità di Corrado Nuzzo e Maria di Biase e tanto altro ancora. "Il teatro è sempre stato il fulcro della di Verucchio fin dal 1700 – spiega l’assessora alla Cultura, Maria Antonietta Pazzini –. La sua rinascita negli anni Novanta rappresenta una fonte di orgoglio per la comunità che vede nel teatro un luogo di aggregazione importante e di richiamo turistico per la vallata".

A rompere il ghiaccio sarà dunque Filippo Graziani con un omaggio al padre attraverso il suo nuovissimo Per gli amici tour. Gli appuntamenti in musica continuano poi con i tradizionali auguri del Gospel Florida Fellowship super choir (19 dicembre) e con il tributo ai Genesis degli Dusk E-Band, al Pazzini il 18 gennaio. Dai concerti si passa al monologo interiore di Chiara Becchimanzi in Principesse e sfumature in programma il primo giorno di febbraio. Il 9 marzo arrivano invece sul palco due mattatori della risata come Corrado Nuzzo e Maria di Biase e le loro Prove apertissime. Una performance di stand up comedy caratterizzata dall’improvvisazione e soprattutto dalla partecipazione del pubblico.

Con Bianco, diretto e interpretato da Giuseppe Tantillo insieme a Valentina Carli, sarà la grande prosa ad invadere il palcoscenico (15 marzo) per uno spettacolo che analizza in tono leggero il tema del tempo e di come la malattia ne possa modificarne la percezione. Il 22 marzo Roberto Mercadini presenta una narrazione più che mai attuale: Noi siamo il suolo, noi siamo la terra - monologo per una cittadinanza planetaria. Doppio appuntamento con le risate di Locomix, il festival per comici emergenti, in scena il 5 e il 12 aprile. Al Pazzini si esibiranno numerosi comici provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia fino all’ultimo applauso del pubblico. A chiudere il lungo cartellone di Verucchio due appuntamenti di teatro contemporaneo. Il 3 maggio sul palco la compagnia Eco di fondo con Piccole Apocalissi, una riflessione sulla propria vita e su ciò che merita di essere ’salvato’ o meno. Il gran finale sarà affidato all’Eterno marito (compagnia LAB121), in un racconto attuale sulla paura di non essere all’altezza della società e del giudizio altrui. Tutti gli spettacoli in programma inizieranno alle 21.15. I biglietti e gli abbonamenti sono già in vendita sul sito internet www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio o in teatro.

Federico Tommasini