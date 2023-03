‘Musica’ nuova, arriva De Meis in soccorso

Musica rinasce grazie, anche, a Fabrizio De Meis. Torna in quel di Riccone un nome a dir poco noto, legato per oltre un decennio alla Piramide. De Meis ha guidato il Cocoricò per anni fino a quando l’esperienza non terminò e il marchio andò all’asta fallimentare. Oggi i rumors vogliono De Meis partecipe al rilancio della discoteca Musica, l’ex Prince, sulla collina di Riccione. Come sarebbe possibile la coabitazione con Tito Pinton, che a tutt’oggi risulta l’amministratore della società?

Facciamo ordine ascoltando le parole dei diretti interessati. Per prima cosa, ribadisce Pinton, "sono l’amministratore della società, ma non ho quote azionarie e le voci che mi vogliono fuori sono false". Punto primo: Pinton resta sintonizzato con Musica ed anche con la Spiaggia 44 di Riccione dove è approdato nelle stagioni scorse e da cui invia contini messaggi social per l’imminente inizio della stagione balneare. Di fatto Pinton continua a puntare su Riccione. E De Meis? "E’ un professionista del mondo della notte, come testimoniano le sue passate esperienze inclusa quella del Cocoricò – premette Pinton –. Grazie a lui oggi abbiamo un nuovo socio in società che ci permetterà di portare a termine l’ambizioso progetto di Musica".

All’azienda servono risorse per terminare un locale che mira a diventare un punto fermo nel clubbing nazionale e internazionale. D’altornde l’intento della famiglia Cipriani era proprio questo prima che il Covid rimescolasse pesantemente le carte soprattutto per i locali della notte e dell’intrattenimento. L’altro Musica, quello di New York, è ormai un locale lanciato, mentre quello riccionese resta un progetto da terminare. Oggi l’edificio che dovrebbe ospitare un locale utilizzabile per tutto l’anno non è completo. Servono risorse "ed ora possiamo muoversi in questa direzione". Che ruolo avrà De Meis? Alla domanda risponde lui stesso con poche ma chiare parole: "Non c’è nessuna possibilità oggi ed in futuro che io possa avere partecipazioni azionarie o gestire direttamente o indirettamente una discoteca, nessuna possibilità". Tradotto non ci saranno ruoli ‘ombra’ per l’ex patron del Cocoricò che dice di avere chiuso con le discoteche.

Intanto il cielo sul Musica si fa più sereno e si guarda alla prossima stagione forti di una compagine societaria rinnovata. La data di apertura ancora non c’è e a Pasqua il grande giardino rimarrà silenzioso. Se ne riparlerà con la bella stagione, accedendo la comnsolle con i grandi dj,, e nel frattempo la società valuterà come muoversi per completare una locale che intende diventare un punto di riferimento per la notte e non solo.

Andrea Oliva