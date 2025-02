Musica, orario fisso per i locali in spiaggia

Orario ‘fisso’ per la musica sulla spiaggia. La novità a cui sta lavorando l’amministrazione comunale manderebbe in pensione una stagione storica: quella dei locali del Marano che facevano spettacoli e musica fino a notte inoltrata, mentre nel resto dell’arenile le saracinesche si abbassano molto prima. Tutti uguali con un’unica regola dal confine con Misano a quello con Rimini. La modifica del regolamento non ha precedenti, ma quello di cui hanno discusso gli amministratori con i rappresentanti delle categorie nella giornata di venerdì, è solo un primo faccia a faccia. "Il principio di massima di uniformare l’orario della musica su tutto l’arenile mi trova favorevole - premette il presidente di Confcommercio, Alfredo Rastelli -. Allo stesso modo ritengo vadano considerati diversamente i ristoranti al chiuso rispetto ai chiringuito all’aperto", due situazioni in cui la musica ha impatti diversi nell’area circostante. "In un locale chiuso la musica di sottofondo potrebbe prolungarsi di più. Ma sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione e soprattutto vogliamo meglio capire qual è il punto di caduta delle intenzioni dell’amministrazione, ovvero quale orario inserire nel regolamento. Questo perché non vanno colpite le attività che hanno o intendono investire. Se vogliono procedere, il nuovo regolamento deve avvenire in tempi molto brevi, per non correre il rischio di cambiare le regole quando le attività hanno già previsto o investito su determinati progetti".

A predicare calma nel prendere le decisioni è Cna. "Abbiamo chiesto attente valutazioni - premette Roberto Corbelli, presidente dell’associazione di categoria -. Andremo a presentare un documento all’amministrazione in cui chiariremo diversi punti e riteniamo che una nuova regolamentazione della musica possa legarsi al futuro piano spiaggia". Di mezzo resta il tema dei locali sulla spiaggia, un’offerta che piace al turista. "Il fenomeno si ritrova in tante mete turistiche del mondo, dunque è giusto dare l’opportunità alle attività di rimanere aperte la sera, quando chiudono gli stabilimenti balneari. Detto questo il fenomeno va regolamentato e non solo a livello di decibel". Una delle richieste che le categorie hanno fatto è quello di includere la possibilità di utilizzare la tecnologia per limitare dopo un certo orario le emissioni sonore. In altre parole sistemi di diffusione ‘intelligenti’ che abbassano la musica dopo un dato orario. "E’ importante considerare la tecnologia, che già c’è, per gestire al meglio il fenomeno". Sullo sfondo rimane in attesa il comitato Marano che aveva scritto al Comune chiedendo un incontro urgente per rivedere le regole della musica al Marano dopo una estate che ha tolto il sonno.

Andrea Oliva