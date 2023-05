Musica per gli alluvionati "Spaliamo via la tristezza"

Sarà un concerto unico, che unirà diverse anime musicali al grido di Sfanghiamola. Perché in fondo la musica è come un badile, che spala via ogni brutta sensazione. Un evento speciale, quello che si terrà sabato in piazza Cavour (dalle 17), con tantissimi artisti riminesi che si sono subito resi disponibili onorare al meglio l’evento benefico a favore degli alluvionati. Tra i protagonisti il violinista Federico Mecozzi e i cantautori Lorenzo Semprini, Crista, Sergio Casabianca.

"Mi sento felicissimo e grato – dice Mecozzi – di partecipare a questa bellissima iniziativa. In primo luogo perché come tutti i romagnoli, sono profondamente innamorato della mia terra e vederla nelle condizioni attuali fa davvero male al cuore. La musica invece, cura, fa bene al cuore, ed è imporante che noi musicisti uniamo le forze per un qualcosa di utile". A raccontare nei dettagli cosa accadrà sabato in piazza Cavour ci pensa Semprini, il frontman dei Miami & The Groovers: "In un mondo sempre più frammentato e diviso su molte cose, la musica sa unire sempre. Sabato metteremo insieme chitarre e canzoni, storie e passione per la nostra terra che è stata colpita così duramente ma che si rialzerà a testa alta, anche e soprattutto, alla forza delle persone e della loro capacità di reagire. Per me esserci è un grande onore, ma per riuscire nel nostro intento, occorre anche la partecipazione del pubblico solidale".

Sarà un canto... contro fango. "E noi abbiamo la voce per spaccare in due le tonnellate di terra che si stanno solidificando – aggiunge Crista – È il nostro modo per essere sul campo e far sentire la nostra vicinanza a chi ha perso tutto. Grazie a chi ci sarà e porterà un contributo". Sul palco non poteva mancare Sergio Casabianca, spesso impegnato in eventi di solidarietà. "Quando succedono queste catastrofi, il cuore romagnolo torna fuori alla grande, in tutta la sua bellezza – dice Casabianca – Non voglio essere retorico, ma spero che tragedie come queste, facciano riflettere non solo sulla potenza della natura, ma riportino le persone a un senso di umanità profonda, al senso di realtà e sensibilità che ha sempre caratterizzato la gente di Romagna. E sarebbe bello che questo spirito insegni a ritrovare sè stessi". Casabianca poi conclude ricordando che "il volontariato fa parte della mia vita. Anche domenica 28 maggio al Parco degli Artisti, faremo un evento per raccogliere aiuti tramite la nostra associazione Sorrido libero, da donare alla Protezione civile di Rimini. C’è bisogno di tutto e tutti". Insieme a loro, sul palco saliranno sabato anche Francesco Mussoni, Luca Fol, Espana Circo Este, Giacomo Toni, Lorenzo Kruger dei Nobraino, i Rangzen, Duo Bucolico, Moder, Andrea Amati.

Rosalba Corti