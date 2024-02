Musica per la Regina si regala gli ultimi due concerti

Dopo l’entusiasmante concerto che lo scorso novembre ha inaugurato la seconda edizione (orchestra L’Oro del Reno guidata dalla direttrice Michela Tintoni), la rassegna “Musica per la Regina” torna con altri due straordinari appuntamenti. Il primo, in programma per venerdì 1 marzo, alle ore 21.00, nella Sala delle Sirene nel Ridotto del Teatro della Regina, ha come protagonista un trio di veri fuoriclasse: Mario Marzi al sax, Simone Zanchini alla fisarmonica e Paolo Zannini al pianoforte. Il secondo concerto, in cartellone per martedì 5 marzo, alle ore 21 al Salone Snaporaz, chiuderà in modo davvero unico e originale la rassegna musicale e aprirà quella dedicata alle donne “Marzo per Lei”, con il fantastico Coro delle Mondine di Novi di Modena diretto da Fulvia Gasparini che ci riporterà alle origini, alla terra, alla passione. Una storia di piccole grandi donne, grandi madri, da non perdere. “Mundaris” è il titolo del loro spettacolo.