Musica, prosa e comicità nelle 21 serate al CorTe

Leggerezza e attualità, toni gentili e contemporaneità, il tutto in una stagione teatrale che il CorTe di Coriano, sotto la direzione artistica dei Fratelli di Taglia, con la collaborazione del Comune, inaugurerà il 25 novembre e terminerà a primavera inoltrata (il 6 aprile 2024). Quasi 200 posti ogni sera, con 21 appuntamenti in cartellone, tra musica, prosa, comico, concerti, teatro per le famiglie con la rassegna A CorTe Ragazzi! e le commedie dialettali. La rivoluzione gentile è affidata alle artiste donne: ospite della serata di apertura sarà Debora Villa, poi seguiranno Chiara Becchimanzi, Giulia Pont fino a Maria Pia Timo. Si inizia il 25 novembre, quando, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Debora Villa, istrionica comica di Zelig e tanti altri programmi tv, porterà in scena Ho bisogno di uno psicologo. Il 9 dicembre arriva Chiara Becchimanzi con Terapia di gruppo, Giulia Pont il 24 febbraio si esibirà con un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore, dal titolo Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo, e infine il 23 marzo Maria Pia Timo con Sol di soldi porterà in scena il tema del denaro e il nostro rapporto con esso. Prosa e teatro contemporaneo: Carla Schiavone e Mario Antinolfi il 9 marzo portano in scena Xanax, La compagnia Chronos3 il 6 aprile propone Qualcosa a cui pensare, in scena Vittoria Lidia De Stefano e il santarcangiolese Tomas Leardini. Protagonista della serata per celebrare i 15 anni del Corte sarà Alekos, il poeta delle bolle e il suo sorprendente spettacolo Rime insaponate. Nella giornata dedicata alla memoria la Compagnia Fratelli di Taglia porterà in scena Amore senza vocabolario, racconti del lager 1943-45 di Luigi ‘Gino’ Pagliarani, uno dei più illustri riminesi del periodo. La musica troverà il suo approdo al CorTe il 20 dicembre con Il Coro Gospel Florida Fellowship Super Choir, per la prima volta in Italia. Si continua il 20 gennaio con il virtuoso spettacolo comico musicale della Microbrand, Duel (The Best of), di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio. Per la serata dedicata agli innamorati, sul palco la cover band Pianeta Liga porterà a CorTe L’amore conta. Il 16 marzo si concluderà la sezione concerti con i Magic Queen, la cover band del celeberrimo gruppo. Non mancheranno, neppure in questa stagione le repliche mattutine per le scuole: dieci quelle programmate per i bambini delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. Un connubio prezioso quello tra i Fratelli di Taglia e il comune di Coriano, tra complicità creative e vivacità di visione.

