Musica sacra e pop coi concerti dei cori

Riccione si immerge in un mare di note. Parte oggi la rassegna Dai cori al cuore che, con sei concerti, porterà la musica dalle chiese a piazzale Ceccarini. Stasera (alle 21) nella nuova chiesa di San Martino debutterà il ’Corone’ diretto da Laura Amati, che proporrà un viaggi tra le melodie natalizie tipiche di Europa, Sudamerica, Africa. Il concerto, con la partecipazione di Michele Fabbri, e Giampiero Bartolini, è in collaborazione con l’associazione ’Amici di Andrea Aquilano’. Si prosegue domani alle 18, con i cori Le Allegre Note e Note in Crescendo – diretti da Fabio Pecci – alla chiesa Mater Admirabilis: proporranno musica sacra unita e anche brani pop. A gennaio gli altri appuntamenti della rassegna. Venerdì 5 alla chiesa vecchia di San Martino si esibirà il coro Stella Alpina, diretto da Anna Tedaldi. Domenica 7 in piazzale Ceccarini "La colonna sonora delle feste. Sinfonie d’inverno", concerto del coro lirico Perla Verde diretto da Barbara Amaduzzi. Il 13 poi alla chiesa di San Lorenzo protagonista il Satibì Singers diretto da Enrico Cenci. La rassegna chiudeà domenica 14 alla chiesa Gesù Redentore con Donne incanto del coro Città di Riccione diretto da Marco Galli.

ni.co.