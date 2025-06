Musica sotto le stelle dall’omaggio a Celentano al rock dei Metallica

La grande musica sotto le stelle all’arena Francesca da Rimini con Sgr live. Una quarta edizione che scalda già i motori per la data zero di martedì alle 21, con quindici appuntamenti che fino al 31 agosto animeranno – ogni martedì – le serate dell’arena adiacente a castel Sismondo. Tanti generi musicali, dal cantautorato italiano di Massimo Marches nella serata di apertura. Poi gli omaggi, quello ad Adriano Celentano e al rock dei Metallica e la grande novità di quest’anno, l’operetta, la lirica e i musical. La firma dell’edizione 2025 è quella di Federico Mecozzi, il cantautore riminese, direttore artistico della rassegna. "Sgr live fa bene alla città – dice Mecozzi –. La parola d’ordine di quest’anno è ‘trasversalità’ nei generi e nei musicisti, proponendo serate meno mainstream, ma in una location del genere il potere della musica è universale. Come ogni anno vogliamo valorizzare le proposte locali, però abbiamo iniziato a guardare anche a di là dei confini, con l’idea di rendere questo appuntamento sempre più nazionale".

Archiviato il concerto di Marches che romperà il ghiaccio con il suo genere cantautorale, il 17 giugno toccherà ai Molleggiati con l’omaggio a Celentano. Il primo luglio arrivano i ritmi latini di Carlos Forero per ‘Cumbia afro-colombiana’, il 6 ancora cantautorato, ma questa volta con Enrico Giannini. Una serata jazz con i ‘G and the doctors’ l’8 e il 12 l’arena si trasformerà in un teatro con il coro lirico Amintore Galli, per poi diventare uno stadio che ospita un concerto rock il 22 luglio con i ‘Metallica experience’, in un tributo alla band nativa di Los Angeles. A chiudere il mese di luglio un viaggio tra i ritmi dei Balcani con la ‘Maxmaber Orkestar’, il 27 e dopo due giorni ‘Musicadesnuda’ per una serata dai suoni acustici. A dare il benvenuto ad agosto ci penseranno il 5 gli Orsi Bipolari’ e il loro swing. Spazio alle collaborazioni con quella tra Sgr live e le ‘Città visibili’, il festival di teatro estivo: il 17 arriveranno Nando e Maila con la loro ‘Sonata per tubi’, uno spettacolo per tutti, in un mix tra clownerie e tanta musica e il 24 il comico Lucchettino con i suoi ‘Sketch magici e clowneschi’. A intervallare gli appuntamenti con il teatro in arena ci sarà Sergio Casabianca il 19 agosto per il concerto in cui ripercorrerà la sua carriera in ‘Tutto è cominciato così’. A chiudere la quarta edizione di Sgr live andranno in scena il 26 agosto l’operetta della ‘Magia dell’operetta’ e il 31 gran finale con la Compagnia Rimini in musical in ‘Vite in affitto’. "Sgr live è un esempio della collaborazione tra il mondo imprenditoriale con Sgr e la città – spiega l’assessore Michele Lari –. La cultura deve essere il driver principale per Rimini e questo evento è un esempio". Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21 e sono ad ingresso libero.

Federico Tommasini