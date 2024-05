Musica sul palco a lume di candela

Note a lume di candela e magia. ’Lumina’, questa sera, fa tappa al Teatro Nuovo di Dogana con un omaggio a Lucio Dalla (inizio alle 21.15). Note musicali e migliaia di candele accese. A celebrare il cantante bolognese sul palco, saranno alla voce Alberto Bastianelli, Stefano Jimenez Zambardino al pianoforte, alla chitarra, invece, Massimo Marches e per finire Gionata Costa e Andrea Costa rispettivamente al violoncello e violino. Le più famose canzoni di Dalla, come ‘Futura’, ‘Anna e Marco’, ‘Piazza Grande’ o ‘La sera dei miracoli’, e molte altre, saranno alternate dalla lettura di alcuni brani, affidati alla voce narrante di Francesco Paoletti. Biglietti disponibili su TicketOne e Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare il numero 388-0543554, o scrivere all’indirizzo e-mail: isolani.eventi@gmail.com.