Musica, talent show e spettacoli in piazza per chiudere agosto

Botti di fine mese a Misano prima di un settembre dai grandi eventi tra MotoGp, Italian bike festival e Spartan Race. Misano si prepara a chiudere il mese di agosto con iniziative sparse tra il mare e la collina. Questa sera andrà in scena a Portoverde l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Note d’Estate’. A esibirsi in piazza Cristoforo Colombo, alle 21,30, sarà il Mirò Sax Quartet. Domani in piazza della Repubblica si torna a ballare con l’orchestra Luca Bergamini alle 21,30. Spostandosi poi al Parco del Sole di Misano Brasile, qui andrà in scena il tradizionale Mini Talent Show, mentre a Portoverde torna la Portovida. In collina domani partirà la Festa del Crocifisso e della Collina, a Misano Monte: tre giornate tra musica, ballo e cibo. In chiusura domenica alle 23 i fuochi d’artificio. Sabato, alle 21,30, in piazza della Repubblica lo spettacolo Varietà. Infine domenica al Parco del Sole si balla con Andrea e Nicole dalle 21,30, mentre in piazza della Repubblica si terrà il tradizionale Welcome Show dalle 22.