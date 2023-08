Musica troppo alta in pista Il sindaco chiude la Villa delle Rose

Musica troppo alta, scatta la chiusura per la Villa delle Rose di Misano Adriatico. Cinque giorni di stop per aver violato la normativa in materia di inquinamento acustico: questo il provvedimento adottato dal Comune a seguito dei campionamenti fonometrici eseguiti dai tecnici di Arpae. Gli accertamenti sono stati effettuati nella notte a cavallo tra l’11 e il 12 luglio scorsi. Per i risultati è stato necessario attendere oltre un mese, ma alla fine, viste le irregolarità riscontrate, l’amministrazione comunale non ha potuto far altro che adottare un provvedimento di sospensione dell’attività nei confronti della nota discoteca, al quale si accompagna il divieto di utilizzo dell’impianto acustico. L’ordinanza, che porta la firma del sindaco Fabrizio Piccioni, ha una validità di cinque giorni e "comunque fino alla conformazione dell’attività riguardo alle emissioni rumorose prodotte, la cui certificazione redatta da tecnico competente in materia acustica, dovrà essere valutata dai preposti uffici comunali prima della riapertura". La Villa delle Rose, attraverso la propria pagina Instagram, ha annunciato che il locale "rimarrà chiuso fino a venerdì 25 agosto" e riaprirà "con la regolare programmazione da sabato 26 agosto". L’evento di questa, il "Vita closing party" con dj Ralf, è stato trasferito al Peter Pan di Riccione, come annunciato dallo stesso locale sempre su Instagram.

I rilievi fonometrici effettuati nelle scorse settimane dal personale specializzato di Arpae traggono origine da un esposto di alcuni residenti che avevano scritto alla polizia locale lamentandosi per la musica eccessivamente rumorosa proveniente dal celebre locale simbolo della movida e meta di pellegrinaggio per tantissimi giovani provenienti da tutta la Riviera.

I tecnici sono così intervenuti con le apparecchiature fonometriche in via Camilluccia, eseguendo una serie di campionamenti che nello specifico hanno evidenziato "il superamento dei limiti differenziali previsti dalla legge in materia di inquinamento acustico, per un valore pari a 10 decibel a finestre aperte, superiori quindi al limite stabilito di 3 decibel durante le ore notturne". Una violazione tutto sommato contenuta, ma comunque sufficiente a far scattare l’ordinanza del Comune di Misano. Per la Villa delle Rose si tratta di un breve periodo di stop forzato dopo un mese ricco di appuntamenti di forte richiamo che hanno visto avvicendarsi sul palco e in consolle alcune stelle della musica italiana ed internazionale. Tra queste Ilario Alicante, James Hype, Il Pagante, Marco Carola, Guè Pequeno. Pubblico delle grandi occasioni, venerdì scorso, per il "Clorophilla" party con il dj francese Bob Sinclar che ha infiammato la pista da ballo facendo ballare i fan fino alle prime luci dell’alba.

Quella che sta per volgere al termine è stata comunque un’estate di relativa calma per il mondo della notte riminese. Mentre in passato non sono mancati provvedimenti di chiusura per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza nei confronti di locali diventati teatro di risse, rapine e disordini, quest’anno le ordinanze adottate dalle autorità compententi sono state molto limitate.

Di pari passo però non sono mancati i controlli delle forze dell’ordine – carabinieri, polizia di Stato e polizia locale – in particolar modo per contrastare lo spaccio di droga e fenomeni di microcriminalità.

l.m.