Musica troppo alta nei locali e diciotto patenti sospese

Meno di sessanta automobilisti sottoposti ad alcol test e 18 patenti sospese. Una media alta quella che hanno potuto constatare i vigili della polizia locale nel fine settimana appena trascorso.

Hanno svolto servizio la squadra in abiti civile della Polizia giudiziaria ed anche le pattuglie del Reparto mobile con posti di controllo dislocati alla Grotta Rossa, in via Principe di Piemonte e in via della Fiera. A fine weekend si sono contate 56 autovetture che si sono dovute fermate all’alt imposto dalla paletta. I conducenti sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro, e non tutti sono risultati entro i limiti. Al contrario in più casi chi era alla guida aveva alzato troppo il gomito. Alla fine sono stati diciotto gli automobilisti che hanno fatto registrare all’etilometro dei valori superiori a quelli consentiti. Tra questi in sette sono stati sanzionati con la sanzione amministrativa che prevede un pagamento di 544 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione da 3 a 6 mesi. Mentre gli altri 11 non si erano contenuti con l’alcol e si sono visti notificare la sanzione di tipo penale che, oltre alla decurtazione di 10 punti, prevede anche una sospensione fino a un anno, e una denuncia all’autorità giudiziaria. Le pattuglie sono intervenute anche nei luoghi della movida a Marina Centro e in centro storico per verificare le lamentele di residenti per la musica alta e rumori. Alcuni locali sono stati colti in flagrante e segnalati alla Polizia amministrativa per eventuali adempimenti.