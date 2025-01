Musical e acrobazie in scena a Morciano: arriva "The Black. Blues Brothers"

Salti mozzafiato, piramidi umane, acrobazie che si alternano a esilaranti gag. È il sorprendente mix di emozioni offerto da The Black Blues Brothers, show acrobatico a ritmo di musica in programma questo sabato (alle 21) all’Auditorium Pina Renzi di Morciano. Scritto e diretto da Alexander Sunny, lo spettacolo approda in Romagna dopo il successo registrato alla Royal Variety Performance, al Festival del circo di Montecarlo e al Fringe Festival di Edimburgo. Il tour di The Black Blues Brothers ha già collezionato 800 date e 500mila spettatori. I protagonisti dello show sono Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu, Peter Mnyamosi Obunde Lo scenografia è quella di un elegante locale stile Cotton Club, il famoso jazz club di New York. Assecondando le bizze della capricciosa radio che trasmette la musica rhythm’n’blues, il barman e tutto lo staff si trasformano in equilibristi, acrobati, danzatori col fuoco. Uno spettacolo che mescola il genere della commedia musicale e il circo. La colonna sonora è quella di The Blues Brothers, il mitico film di John Landis.

