Musicanti di Brema spettacolo per tutta la famiglia

Bambinï, ragazzi, adulti, nonni. Questo pomeriggio alle 18 al Teatro Astra va in scena un evento "per tutta la famiglia - spiegano gli organizzatori -, tutti coinvolti in uno spettacolo di danza in un’atmosfera giocosa e divertente sulle musiche di Brahms, Shostakovic, Chopin, Tchiajcovsky: una delle favole più popolari dei fratelli Grimm, I Musicanti di Brema. Una fiaba sull’importanza del lavoro di squadra, del non arrendersi di fronte alle difficoltà, del fare delle proprie diversità un punto di forza". Le coreografie sono a cura di Sonia Ferlini della scuola di Danza Tilt e saranno interpretate dalle allieve di danza classica dei corsi avanzati della scuola di danza Tilt di Rimini e Bellaria. "Un modo per valorizzare il duro lavoro delle giovani ballerine che da anni studiano danza classica e si allenano con passione". I Musicanti di Brema è una favola che valorizza l’importanza dell’amicizia e della gioia della condivisione. Biglietto intero 12 euro, ridotto 10.