Musicoterapia alle ’Filippini’. Gli alunni ascoltano sé stessi

Grande successo per il progetto di musicoterapia alle scuole medie ’Filippini’ di Cattolica nel corso dell’anno scolastico in via di conclusione con gli esami di terza media proprio in questi giorni. "La musicoterapia aiuta nella comunicazione non verbale ad esprimere i sentimenti attraverso strumenti apparentemente sconosciuti – così i docenti – a condurre questa attività è stata l’esperta Cristina Tiraferri che in un ciclo di sei lezioni svolte nella biblioteca scolastica, all’interno della Scuola Secondaria di primo grado ’Filippini’ ha guidato gli alunni nell’esprimere le proprie emozioni tramite la musica". Durante lo svolgimento delle lezioni i ragazzi hanno espresso i propri stati d’animo, ascoltandosi e cercando di riprodurli in melodia.