"Mussolini? La destra fugge dalle responsabilità"

Le polemiche sulla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini sembrano non finire. Nella seduta di martedì del consiglio comunale di Santarcangelo, la minoranza ha scelto di abbandonare l’aula sia durante la discussione dell’ordine del giorno sulla Palestina, sia al momento della mozione per la revoca della cittadinanza concessa nel 1924 a Benito Mussolini. Un gesto che i gruppi di maggioranza (Pd, Più Santarcangelo e PenSa Una Mano per Santarcangelo) hanno letto come una fuga dal confronto: "Partecipare al dibattito e all’espressione del voto è un dovere verso tutta la cittadinanza – hanno dichiarato –. Andarsene significa sottrarsi al ruolo di rappresentanza che gli elettori hanno affidato". La decisione dell’opposizione è criticata anche da Giusi Delvecchio, presidente dell’Anpi Santarcangelo: "Non riescono a rinnegare il passato. Parlano di atti inutili, ma nei loro simboli portano ancora la fiamma che arde sulla tomba di Mussolini. Non è passato: lo vediamo nella destra in ascesa in tutta Europa. Per questo oggi è necessario ribadire certi valori. Loro fuggono dalle responsabilità". La maggioranza inoltre sottolinea come la revoca della cittadinanza a Mussolini non rappresenti un "atto di propaganda", ma piuttosto "un’azione di coerenza storica e civile. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento che può essere concesso e revocato, al pari di altre onorificenze. Non si tratta di cancellare la storia, ma di custodirla e leggerla criticamente. È doveroso affermare quali principi rappresentano oggi la nostra comunità".

Non sono mancate accuse dure anche sul fronte degli scenarti internazionali. Durante la discussione dell’ordine del giorno sulla Palestina, la maggioranza ha parlato apertamente di "genocidio", denunciando la sproporzione di forze tra l’esercito israeliano e la popolazione civile palestinese. Una presa di posizione che ha contribuito a spingere una parte dell’opposizione ad abbandonare la seduta. "Non è una guerra tra due eserciti – hanno detto i consiglieri di maggioranza – ma un conflitto a senso unico, con conseguenze tragiche per la popolazione civile. Restare indifferenti non è più possibile". Il consiglio comunale si è dunque trasformato in un’arena politica su due fronti: da un lato la revoca della cittadinanza onoraria al duce, dall’altro la condanna delle violenze in Medio Oriente. In entrambi i casi, però, la minoranza ha preferito lasciare l’aula, attirandosi le critiche di chi parla di un’occasione persa di confronto democratico.

Federico Tommasini